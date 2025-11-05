Il dossier del Ponte sullo Stretto passa a Palazzo Chigi? Barbagallo Pd | Meloni commissaria Salvini
«Dopo la decisione della Corte dei Conti e le criticità sollevate dagli organi di controllo, oggi apprendiamo a mezzo stampa (un articolo pubblicato da Repubblica, ndr ) che Palazzo Chigi ha sottratto il dossier del Ponte sullo Stretto al Ministero delle Infrastrutture. È la conferma del fallimento della gestione politica del ministro Salvini. Siamo davanti a un vero e proprio "Salvini commissariato».. 🔗 Leggi su Feedpress.me
