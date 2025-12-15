Ponte sullo Stretto Pd all’attacco da Schlein a Barbagallo | Fondi spostati Sud ancora penalizzato
Il Partito Democratico critica la riprogrammazione dei fondi destinati al Ponte sullo Stretto di Messina, accusando il governo di penalizzare ancora una volta il Sud. Da Schlein a Barbagallo, rappresentanti del Pd esprimono forte disapprovazione, evidenziando come questa decisione possa compromettere lo sviluppo e le opportunità nel Meridione.
Dure le reazioni del Partito Democratico alla riprogrammazione dei fondi della Manovra inizialmente destinati al Ponte sullo Stretto di Messina. A intervenire è stata la segretaria nazionale Elly Schlein, a margine della Festa regionale del Pd Sicilia, a Catania. «Avevamo chiesto, con nostri emendamenti, di rimodulare le risorse destinate a un progetto sbagliato e dannoso come il Ponte, anche alla. Feedpress.me
Ponte sullo stretto, Casu (Pd): Reazione inaudita del governo contro la Corte dei Conti. Grave
Ponte sullo Stretto, Irto (Pd): “Le risorse tolte all'opera tornino alla Calabria e alla Sicilia" - Due regioni che negli ultimi anni hanno visto tagliati fondi di coesione essenziali per lo sviluppo, le infrastrutture e i servizi primari ... reggiotv.it
Ponte Stretto, Corte dei Conti chiede chiarimenti. Pd: “Bocciatura”, Mit: “Interlocuzione” - I giudici hanno espresso dubbi sulla delibera con la quale il Cipess (il Comitato interministeriale per la ... tg24.sky.it
Avvisate Meloni, Salvini e Schifani. Altro che ponte sullo stretto: i fondi stanziati per il ponte di propaganda di Salvini sono in realtà un grande scippo alla Sicilia, alla Calabria e a tutto il Sud. Noi del MoVimento 5 Stelle Sicilia lo denunciamo da sempre e adess - facebook.com facebook
Una manifestazione per il #Ponte sullo Stretto "credo che la faranno". Lo dice il leader della #Lega Matteo #Salvini facendo un giro degli stand di #Atreju, la kermesse di #Fdi che si chiude oggi. Giovani calabresi e siciliani lo hanno avvicinato per fare dei sel x.com