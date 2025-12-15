Il Partito Democratico critica la riprogrammazione dei fondi destinati al Ponte sullo Stretto di Messina, accusando il governo di penalizzare ancora una volta il Sud. Da Schlein a Barbagallo, rappresentanti del Pd esprimono forte disapprovazione, evidenziando come questa decisione possa compromettere lo sviluppo e le opportunità nel Meridione.

Ponte sullo Stretto, Pd all'attacco da Schlein a Barbagallo: "Fondi spostati, Sud ancora penalizzato"

Dure le reazioni del Partito Democratico alla riprogrammazione dei fondi della Manovra inizialmente destinati al Ponte sullo Stretto di Messina. A intervenire è stata la segretaria nazionale Elly Schlein, a margine della Festa regionale del Pd Sicilia, a Catania. «Avevamo chiesto, con nostri emendamenti, di rimodulare le risorse destinate a un progetto sbagliato e dannoso come il Ponte, anche alla. Feedpress.me

