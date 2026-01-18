Ashley St Clair, madre di Romulus, figlio di Elon Musk, ha intentato una causa contro l’IA di X, accusandola di aver generato immagini deepfake seminude che le hanno causato dolore e disagio mentale. La querela si concentra sul ruolo della piattaforma e delle sue funzionalità nel permettere la creazione di contenuti sfruttando l’intelligenza artificiale, provocando umiliazione e sofferenza emotiva alla donna.

La madre di un figlio di Elon Musk fa causa alla IA di X per le immagini deepfake di Grok. Ashley St Clair, madre del figlio di Musk, Romulus, ha querelato X per “dolore e disagio mentale” causate dalle false immagini di intelligenza artificiale generate dal chatbot Grok, in quanto avrebbe permesso agli utenti di generare immagini deepfake a scopo di sfruttamento sessuale che la ritraevano seminuda, causandole umiliazione e sofferenza emotiva. Come riporta A l Jazeera, la causa è stata intentata poco prima che il procuratore generale della California Rob Bonta inviasse una lettera di diffida alla società AI di Musk, chiedendole di interrompere la creazione e la distribuzione di immagini sessualizzate non consensuali generate da Grok. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

