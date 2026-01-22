Elodie sarà protagonista, insieme a Pier Francesco Favino, della nuova serie TV Netflix intitolata

Nuova esperienza lavorativa in una serie TV Netflix per Elodie accanto a Pier Francesco Favino. Parallelamente alla musica, infatti, la cantante sta facendo largo anche nel mondo della recitazione. Ora dopo i rumor e indiscrezioni dei mesi scorsi abbiamo la conferma: nel 2026 la vedremo protagonista della serie Netflix, “Nemesi”. Un vero debutto per lei, che la vedrà ricoprire i panni di Gloria. Una donna con la quale ha empatizzato subito, come da lei stessa raccontato in conferenza stampa: “Sono stata fortunata ho iniziato col botto, affiancata da attori importantissimi e generosissimi. Il mio è un personaggio con cui ho empatizzato facilmente, Gloria è una ragazza che non sa quale sia il suo valore, è persa, incontra quest’uomo e spera che sia la sua fortuna, Lo specchio della sua verità, con inevitabili complicazioni”. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Elodie protagonista con Pier Francesco Favino della serie TV Netflix “Nemesi”, quando esce

