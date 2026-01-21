Nemesi | Pierfrancesco Favino ed Elodie nelle nuove foto della serie Netflix

Nemesi, la nuova serie italiana diretta da Piero Messina e prodotta da Indigo Film, sarà disponibile prossimamente su Netflix. Con protagonisti Pierfrancesco Favino ed Elodie, il progetto si presenta come un racconto coinvolgente e ben costruito. Le prime immagini mostrano un approccio sobrio e raffinato, anticipando un prodotto di qualità. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulla data di uscita e sul cast completo.

Arriveranno prossimamente in streaming gli episodi del nuovo progetto italiano diretto da Piero Messina e prodotto da Indigo Film. Netflix, presentando i suoi nuovi progetti italiani in arrivo in streaming nel 2026, ha condiviso nuove foto della serie Nemesi, con protagonisti Pierfrancesco Favino ed Elodie. Il progetto, composto da sei episodi, è stato prodotto da Indigo Film con il supporto di Creative Europe Programma Media dell'Unione Europea. Il cast del progetto Netflix La serie Nemesi è stata scritta e creata da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo. Piero Messina è il regista delle puntate che, attualmente, non hanno ancora una data di uscita ufficiale.

