Le principali tornate elettorali del 2026 Ecco i paesi dove si voterà

Nel 2026 si terranno diverse tornate elettorali in vari paesi. Tra queste, il 18 gennaio si svolgeranno le elezioni presidenziali in Portogallo, dove il presidente in carica, Marcelo Rebelo de Sousa, rappresenta il Partito socialdemocratico, un movimento di area liberal-conservatrice. Questi appuntamenti rappresentano momenti importanti per definire le future leadership nazionali e riflettere sulle scelte politiche dei rispettivi paesi.

18 gennaio: elezioni presidenziali in Portogallo Il presidente uscente, Marcelo Rebelo de Sousa, è stato un esponente del Partito socialdemocratico, uno schieramento liberal-conservatore. Entrato in carica nel 2016, non può, secondo il dettato costituzionale, candidarsi a un terzo mandato consecutivo. Attualmente, i principali contendenti alla sua successione sono: Luís Marques Mendes (del Partito socialdemocratico), António José Seguro (del Partito socialista) e André Ventura (di Chega). 12 aprile: elezioni parlamentari in Ungheria Si voterà per i 199 seggi dell’Assemblea nazionale. In base alla Costituzione, il presidente nomina primo ministro il leader del partito che raggiunge la maggioranza: maggioranza che è attualmente detenuta da Fidesz, il partito del premier Viktor Orban. 🔗 Leggi su Panorama.it

