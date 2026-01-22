Educare alla legalità | la storia di Vincenzo Miceli

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani presenta la storia di Vincenzo Miceli, esempio di integrità e coraggio. La sua esperienza testimonia l’importanza di scegliere la legalità, anche in situazioni di rischio. Raccontare questa vicenda è fondamentale per promuovere valori di rispetto e responsabilità, contribuendo alla formazione di una cultura della legalità tra le nuove generazioni.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani intende dare voce a una storia che non può e non deve essere dimenticata: la storia di Vincenzo Miceli, uomo libero, lavoratore onesto, cittadino che scelse la legalità anche quando questa scelta significava esporsi al pericolo.

