Benevento Carabinieri nelle scuole per educare alla legalità

I Carabinieri di Benevento continuano a visitare le scuole della città per promuovere la cultura della legalità tra i giovani. Attraverso incontri dedicati, si affrontano temi come il bullismo, l'uso responsabile dei social e le dipendenze, con l'obiettivo di sensibilizzare e educare le nuove generazioni alla corretta cittadinanza.

