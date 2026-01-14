Ottocentocinquant’anni dalla Battaglia di Legnano | una moneta d' argento per celebrare l’anniversario

In occasione dell’850° anniversario della Battaglia di Legnano, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha autorizzato l’emissione di una moneta celebrativa in argento. Questo pezzo, simbolo di un evento fondamentale nella storia della Lombardia e d’Italia, verrà realizzato per commemorare un momento di grande rilevanza storica. La città di Legnano si prepara a ricordare questa ricorrenza attraverso diverse iniziative culturali e commemorative.

Legnano (Milano), 14 gennaio 2026 – Una moneta in argento celebrativa, chiamata a suggellare un importante anniversario che la città si prepara a ricordare con numerose iniziative: con un provvedimento ufficiale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, infatti, è stata autorizzata l’emissione di una moneta celebrativa in argento dedicata all’850° anniversario della Battaglia di Legnano, uno degli eventi fondativi della storia civile e istituzionale della Lombardia e dell’Italia. Il riconoscimento formale da parte dello Stato. “Il decreto, adottato dal Dipartimento dell’Economia a seguito del parere favorevole della Commissione permanente tecnico-artistica per l’esame dei conii, sancisce l’ingresso della Battaglia di Legnano tra le celebrazioni numismatiche ufficiali della Repubblica Italiana – ha spiegato in una nota il presidente della Fondazione Palio, Luca Roveda -, riconoscendone il valore storico, identitario e simbolico a livello nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ottocentocinquant’anni dalla Battaglia di Legnano: una moneta d'argento per celebrare l’anniversario Leggi anche: Nel 2026 l'Ordine degli architetti di Palermo compie 100 anni: eventi e mostre per celebrare l'anniversario Leggi anche: Madonna, per celebrare il 30° anniversario di “Bedtime Stories – The Untold Chapter” esce una nuova versione con demo e rarità Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ottocentocinquant’anni dalla Battaglia di Legnano: una moneta d'argento per celebrare l’anniversario - Il Ministero dell’Economia ha autorizzato la coniazione della moneta: la soddisfazione della Fondazione Palio che ha inserito anche questo passaggio nel programma che celebrerà la ricorrenza ... ilgiorno.it

Una moneta celebrativa per l’850° anniversario della Battaglia di Legnano - i dettagli artistici e simbolici della moneta saranno illustrati nei prossimi giorni in occasione della presentazione del programma eventi di Fondazione Palio per gli 850 anni della Battaglia di Legna ... legnanonews.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.