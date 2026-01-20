Giorgetti lancia la moneta del cuore della Lega | celebra gli 850 anni della Battaglia di Legnano è d’argento e vale 5 euro

Giorgetti ha commissionato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato una moneta d’argento da 5 euro, in occasione dell’850° anniversario della Battaglia di Legnano. La moneta celebra uno degli eventi fondamentali della storia italiana, con un design che richiama il valore simbolico di quell’epoca. Un tributo storico e culturale, destinato a conservare e valorizzare la memoria di un momento chiave.

Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha chiesto all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di coniare una moneta d'argento da 5 euro per celebrare l'850° anniversario della Battaglia di Legnano contro Federico Barbarossa. Forse mentre Giorgetti metteva la firma lo scorso 12 gennaio al decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta ufficiale sette giorni dopo, sarà sgorgata dal suo volto una lacrimuccia. Quella moneta di argento racconta infatti soprattutto la sua storia politica, e può diventare la moneta simbolo per tutta la Lega. Il giuramento di Pontida e Alberto da Giussano leader della battaglia simboli del Carroccio.

