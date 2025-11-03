Real Cerretese derby e prima vittoria I ’medicei’ dilagano nel secondo tempo
REAL CERRETESE 3 FUCECCHIO 1 REAL CERRETESE: Battini, Orsucci, Dal Porto (89’ Tramacere), Pievani (73’ Volpi), Bargellini (76’ Sogli), Romiti, Nieri, Gargiulo, Melani N., Bouhafa, Ferrara (78’ Mallardo). All.: Petroni. FUCECCHIO: Del Bino, Goretti, Cioni, Lecceti, Malanchi, Usai, Pieri (60’ Melani A.), Geniotal, Fiorini (75’ Cristodaro), Badalassi (60’ Lamberta, 80’ Guerrucci), Princiotta. All.: Menichetti. Arbitro: Fantoni di Valdarno. Reti: 10’ Ferrara; 17’ Fiorini; 65’ Bouhafa; 94’ Nieri. CERRETO GUIDI – Arriva nel derby contro il Fucecchio la prima vittoria stagionale al Palatresi per la Real Cerretese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
