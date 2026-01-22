Eccellenza Mariani | Montefano e Sangiustese stanno facendo bene Il campionato è difficile

Nel campionato di Eccellenza, la situazione si sta definendo con alcune squadre in evidenza. Fermana, Trodica e K Sport occupano le prime posizioni, mentre Montefano e Sangiustese stanno mostrando buon rendimento. La competizione si presenta equilibrata e difficile, richiedendo attenzione e continuità da parte di tutte le squadre coinvolte.

"In Eccellenza si stanno delineando le prime posizioni con Fermana, Trodica e K Sport, poi Montefano e Sangiustese stanno facendo bene". Nico Mariani (foto), tecnico dell’Urbino e per due stagioni del Montefano, parla di un campionato aperto. "È un torneo così equilibrato che può succedere qualsiasi cosa entro la fine della stagione: tutti possono vincere o perdere contro qualsiasi realtà". Lo scorso anno Tolentino e Chiesanuova sono state protagoniste, mentre quest’anno trovano delle difficoltà. "Il Tolentino può fare bene perché è ben allenato e ha una rosa importante. Il Chiesanuova ha cambiato guida tecnica e ciò fa capire che ogni stagione è un discorso a sé, l’anno scorso aveva trovato la quadra poi ci possono essere episodi negativi e dinamiche differenti per fare un altro percorso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

