Marchetti svela | Mi piace che il Cagliari ama giocare la mano di Pisacane c’è Roma? Partita difficile con Gasp stanno facendo bene

Marchetti ammette: «Mi piace che il Cagliari ama giocare. Roma? Partita difficile, con Gasp stanno facendo bene» Federico Marchetti ha vissuto anni importanti in Sardegna prima di approdare alla Lazio. L’ex portiere del Cagliari è intervenuto ai microfoni della trasmissione radiofonica Il Cagliari in Diretta, in onda su Radiolina, per analizzare il momento della squadra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Marchetti svela: «Mi piace che il Cagliari ama giocare, la mano di Pisacane c’è. Roma? Partita difficile, con Gasp stanno facendo bene»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Gaetano è morto a 15 anni - L'amica svela una conversazione che oggi fa venire i brividi - facebook.com Vai su Facebook

"ESTETICA NATURA BENESSERE DI MARCHETTI GRAZIELLA E C. S.N.C" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Marchetti svela: «Gli ultimi anni di Lazio mi hanno condizionato. Rimpianti? Non rimpiango di non essere arrivato prima» - Marchetti, ex Cagliari, è intervenuto ai microfoni di una trasmissione radiofonica per commentare la squadra guidata da Pisacane Federico Marchetti ha vissuto anni importanti in Sardegna prima di appr ... Come scrive calcionews24.com

Marchetti su Cagliari Roma: «Sarà un match difficile, ma i sardi possono fare risultato» - Federico Marchetti, ex estremo difensore del Cagliari, si è soffermato sul match di domenica prossima tra i sardi e la Roma di Gasperini Il Cagliari di Fabio Pisacane, dopo il ko subito ai calci di ri ... Scrive cagliarinews24.com

Marchetti: «Ho bei ricordi di Cagliari anche se poi Cellino mi ha messo fuori rosa. Sulla gara con la Roma…» - Federico Marchetti, portiere del Cagliari, è stato ospitato da una trasmissione radiofonica per parlare dell’attualità squadra del tecnico Fabio Pisaacne Federico Marchetti in Sardegna ha vissuto dei ... Da cagliarinews24.com

Il Cagliari libera Marchetti: 'Vuole andare via, lo accontenteremo' - Con un comunicato ufficiale apparso sul sito del cub il Cagliari ha messo sul mercato il portiere azzurro, che nei giorni scorsi aveva espresso il ... Da calciomercato.com

Ultimi aggiornamenti: 27 lug 2010, 12:27 - Il portiere nel giro della Nazionale dopo aver manifestato il suo ... Come scrive calciomercato.com