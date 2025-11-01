L’allenatore Luigi Giandomenico (foto) presenta le gare della nona giornata di Eccellenza, tra parentesi gli arbitri. Si gioca domani alle 14.30. Fabriano Cerreto-Urbania (Crincoli di Ascoli): "Il Fabriano Cerreto mi è piaciuto a Tolentino e penso che possa ottenere i 3 punti palio". Fermana-K Sport (Gasparoni di Jesi): "La Fermana viene da una sconfitta e deve fare risultato: 1". Fermignanese-Matelica (Uncini di Jesi): "La Fermignanese sta facendo molto bene, lo stesso dicasi per il Matelica che oltretutto è alle prese con qualche difficoltà: X". Jesina-Montefano (Persichini di Macerata): "La Jesina è difficile da affrontare in casa mentre il Montefano a volte in trasferta perde qualche colpo: 1". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Eccellenza, le previsioni di giandomenico. "Sangiustese favorita a Urbino. Montefano, quanti rischi a Jesi»