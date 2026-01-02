Paris Saint Germain-Paris FC domenica 04 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Domenica 4 gennaio 2026 alle ore 20:45 si disputa il derby tra Paris Saint Germain e Paris FC, un evento raro in Ligue 1 dopo 35 anni. In questa occasione si confrontano due squadre della stessa città, offrendo un match di grande interesse. In questo articolo si analizzeranno formazioni, quote e pronostici, fornendo informazioni utili per seguire e comprendere al meglio questa sfida unica nel suo genere.

I derby stracittadini in Ligue1 sono merce assai rara, e quest’anno a 35 anni di distanza dall’ultima volta se ne vede uno: c’è sempre il Paris Saint Germain di mezzo, ma questa volta contro il Paris FC. La squadra di Luis Enrique ha vissuto un 2025 straordinario dove ha dominato in patria (e si attende la supercoppa dell’8 gennaio contro il Marsiglia . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Paris Saint Germain-Paris FC (domenica 04 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Paris Saint Germain-Paris FC (domenica 04 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Lione-Paris Saint Germain (domenica 09 novembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Riscatto parigino al Parc Olympique Lyonnais? La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Champions League: Sporting Lisbona - Paris Saint-Germain, in onda su quale canale e a che ora?; PSG-Paris FC: di nuovo contro dopo 56 anni, è il derby dei ricchi; Globe Soccer Awards, il Paris Saint Germain domina la scena: Dembelé miglior giocatore; Flashscore Awards 2025: PSG miglior Squadra maschile dell'anno. Pronostico Paris Saint-Germain vs Paris FC – 4 Gennaio 2026 - Paris FC apre il nuovo anno di Ligue 1 con una sfida tutta parigina in programma il 4 Gennaio 2026 alle 20:45 al Parc des ... news-sports.it

PSG, quattro defezioni per Luis Enrique nel derby col Paris FC: il punto dall'infermeria - Germain dovrà fare i conti con quattro indisponibilità in vista del derby di domani sera contro il Paris FC, in programma. tuttomercatoweb.com

Maxime Lopez: "Al Paris FC un buon calcio, come il mio Sassuolo. De Zerbi mi voleva all'OM" - Maxime Lopez, centrocampista e capitano del Paris FC, ha parlato a La Gazzetta dello Sport alla vigilia del derby contro il Paris Saint- tuttomercatoweb.com

Dal #Psg al #Senegal: brilla il 2008 #Mbaye Il Senegal chiude la pratica ottavi di finale con un grande gol di Ibrahim Mbaye. Il classe 2008 del Paris Saint Germain diventa così il più giovane marcatore della Coppa d’Africa nel ventunesimo secolo a 17 an x.com

THE CHEF KBK Il maestro dei piatti dei fenomeni del PARIS SAINT-GERMAIN Coming soon a i giardini del borgo per uno grande evento !ARE YOU READY#viconellazio #igiardinidelborgo #cucinaitaliana #cucinagourmet #viaggionei - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.