Gruppo Aeffe Moschino e Alberta Ferretti confermati gli esuberi | 48 licenziamenti a Milano
Il Gruppo Aeffe, proprietario di marchi come Moschino e Alberta Ferretti, ha annunciato 48 licenziamenti a Milano, confermando la permanenza degli esuberi. La situazione riflette le difficoltà attuali del settore moda, con conseguenze sulla forza lavoro e sulla stabilità delle aziende. La notizia evidenzia la necessità di approfondire le cause e le possibili strategie di sostegno per il comparto.
Non si arresta la crisi del Gruppo Aeffe che controlla storici marchi della moda italiana come Moschino e Alberta Ferretti. Esuberi confermati e licenziamenti entro gennaio, con il taglio di circa un terzo della forza lavoro sui tre siti del gruppo tra cui anche Milano dove i posti di lavoro a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Aeffe chiude il 2023 in flessione del 9%, ma il retail è in ripresa - I ricavi dei dodici mesi della società italiana a cui fanno capo le griffe Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini, Moschino e Pollini ... milanofinanza.it
Aeffe rileva un ulteriore 15% di Moschino kids e diventa socio di maggioranza - Il gruppo, che oltre al brand al cui timone creativo è recentemente salito Adrian Appiolaza, controlla Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini e Pollini, ha ... milanofinanza.it
Aeffe sale al 100% della controllata Moschino, rilevandone il 30% - gruppo quotato sul segmento STAR e operante a livello internazionale nel settore della moda e del lusso - ilmessaggero.it
Gruppo Aeffe, licenziamenti congelati ma la paura resta x.com
Con riferimento alla procedura di composizione negoziata della crisi della società e della controllata Pollini e successivamente alla conferma delle misure protettive, il tribunale ha accolto la richiesta del gruppo «ravvisando la sussistenza di elementi di concre - facebook.com facebook
