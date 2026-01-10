Gruppo Aeffe Moschino e Alberta Ferretti confermati gli esuberi | 48 licenziamenti a Milano

Il Gruppo Aeffe, proprietario di marchi come Moschino e Alberta Ferretti, ha annunciato 48 licenziamenti a Milano, confermando la permanenza degli esuberi. La situazione riflette le difficoltà attuali del settore moda, con conseguenze sulla forza lavoro e sulla stabilità delle aziende. La notizia evidenzia la necessità di approfondire le cause e le possibili strategie di sostegno per il comparto.

