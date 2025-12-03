Yoox ritira il licenziamento collettivo raggiunto l’accordo al ministero | 70 esuberi in meno e incentivi all’esodo

Salvi, quasi tutti, e chi comunque non continuerà a lavorare avrà un cuscinetto di tempo e di denaro per provare a trovare una nuova collocazione. È in buona parte rientrata la vertenza Yoox, il colosso dell’ e-commerce che aveva annunciato il licenziamento di 211 persone. Al termine del tavolo al ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stato raggiunto un accordo che prevede una riduzione degli esuberi strutturali, con 70 dipendenti che lasceranno l’azienda, l’uso di ammortizzatori sociali e la possibilità di incentivazioni all’esodo su base volontaria. A settembre scorso, l’azienda aveva comunicato 211 licenziamenti, tra Bologna e Milano, giustificandoli con la crisi del settore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

