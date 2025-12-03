Yoox ritira il licenziamento collettivo raggiunto l’accordo al ministero | 70 esuberi in meno e incentivi all’esodo
Salvi, quasi tutti, e chi comunque non continuerà a lavorare avrà un cuscinetto di tempo e di denaro per provare a trovare una nuova collocazione. È in buona parte rientrata la vertenza Yoox, il colosso dell’ e-commerce che aveva annunciato il licenziamento di 211 persone. Al termine del tavolo al ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stato raggiunto un accordo che prevede una riduzione degli esuberi strutturali, con 70 dipendenti che lasceranno l’azienda, l’uso di ammortizzatori sociali e la possibilità di incentivazioni all’esodo su base volontaria. A settembre scorso, l’azienda aveva comunicato 211 licenziamenti, tra Bologna e Milano, giustificandoli con la crisi del settore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
Yoox ritira la procedura di licenziamento collettivo - E' stata ritirata la procedura di licenziamento collettivo per i lavoratori di Yoox. Scrive fashionunited.it
Yoox, accordo al Mimit: ritirato il licenziamento collettivo - L'intesa, frutto di un confronto serrato al Mimit tra azienda, organizzazioni sindacali e istituzioni, ha consentito di ridurre di circa 70 unità il numero degli esuberi strutturali ... Segnala italiaoggi.it
Yoox, ritirata la procedura di licenziamento collettivo - commerce di Ynap, le organizzazioni sindacali e le istituzioni, consente di ridurre di circa 70 unità il numero degli oltre 200 esuberi strutturali previst ... Lo riporta msn.com
Yoox c’è l’accordo al Mimit: ritirata la procedura di licenziamento collettivo - L'impegno di tutte le parti è ora finalizzato al pieno rilancio produttivo e commerciale dell'azienda ... repubblica.it scrive
Yoox, accordo al Mimit: ritirata la procedura per il licenziamento collettivo di 210 lavoratori - Si chiude con un accordo, che riduce a da 210 a 70 gli esuberi strutturati e definisce un percorso "non traumatico" per i lavoratori. Lo riporta msn.com
Yoox, ritirato il licenziamento collettivo: esuberi ridotti da 210 a 70 - Il ministro Urso: “Confronti autentici e percorsi condivisi sono la strada giusta per rilanciare l'industria e garantire la tutela dell'occupazio ... Secondo msn.com