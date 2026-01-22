Dormire fuori al gelo

Dal inizio del 2026, a Milano sono già registrate tre vittime tra le persone senza fissa dimora, a causa delle basse temperature. Venerdì 16 gennaio, un uomo di 40 anni ha perso la vita a causa del freddo intenso. Questi eventi evidenziano la fragile condizione di chi si trova senza un riparo adeguato durante le notti più fredde dell'inverno.

"Io, incinta e disabile, lasciata al gelo fuori dalla struttura d’accoglienza"Una donna nigeriana di 33 anni, incinta di cinque mesi e con una grave disabilità, si è trovata lasciata al freddo fuori da una struttura di accoglienza durante Capodanno.

Galvani, succursale al gelo. Riscaldamento fuori uso, ma è un atto vandalicoUna succursale del liceo Galvani, situata in via Don Minzoni, è stata colpita da un atto vandalico che ha danneggiato il sistema di riscaldamento.

Freddo e persone in strada: se vedete qualcuno che dorme all’aperto, segnalate. In questi giorni le temperature sono basse e dormire fuori può diventare pericoloso in poche ore. Ho ricevuto una segnalazione da AnnaMaria (zona via Sessi, portici ex Poste) e - facebook.com facebook