Galvani succursale al gelo Riscaldamento fuori uso ma è un atto vandalico

Una succursale del liceo Galvani, situata in via Don Minzoni, è stata colpita da un atto vandalico che ha danneggiato il sistema di riscaldamento. La situazione ha reso necessario un giorno di sospensione delle attività scolastiche per garantire la sicurezza e la riparazione degli impianti. L'incidente ha coinvolto circa 400 studenti, che hanno così usufruito di un'ulteriore giornata di pausa dalle lezioni.

Atto vandalico, alla succursale del liceo Galvani in via Don Minzoni, che ha costretto i 400 liceali a un giorno extra di vacanza. Riscaldamento fuori uso alla materna comunale Tobagi di viale Zagabria al San Donato. Oggi lezioni regolari al Galvani e materna al caldo. Freddo anche in metà elementare Fortuzzi (istituto comprensivo 20), l'altra metà era al caldo. Appena arrivare le dade hanno lanciato l'sos ai tecnici del Comune (competente sull'elementare) che sono arrivati di gran carriera. Lezioni regolari. Al Galvani, "sembra che uno studente abbia aperto la valvola di un termo con conseguente allagamento dell'aula e blocco della caldaia.

