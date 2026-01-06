Io incinta e disabile lasciata al gelo fuori dalla struttura d’accoglienza

Una donna nigeriana di 33 anni, incinta di cinque mesi e con una grave disabilità, si è trovata lasciata al freddo fuori da una struttura di accoglienza durante Capodanno. La sua storia evidenzia le difficoltà di una famiglia composta da tre persone, tra cui un bambino di 8 anni, in situazioni di vulnerabilità e mancanza di supporto. Un episodio che solleva ancora una volta questioni di tutela e assistenza per le persone più fragili.

Incinta, disabile e con un bimbo di 8 anni: "Lasciata fuori al gelo dalla comunità che mi ospita". È una triste storia di Capodanno quella di una 33enne nigeriana, incinta di 5 mesi, con una grave disabilità che le impone di camminare con le stampelle, e suo figlio. La donna è ospite di una comunità di accoglienza mamma-bambino di Urbino. La vicenda raccontata dalla 33enne si è consumata in una notte finita in strada, davanti al portone chiuso della struttura. È il primo gennaio 2026. La donna esce con il figlio per andare a casa di un'amica, anche lei mamma con due bambini. Nel pomeriggio avvisa il referente della comunità che sarebbe rientrata per le 22, spiegando che prima non c'erano autobus.

