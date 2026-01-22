Doping Abodi | Nuovo laboratorio dimostrazione che gioco di squadra produce effetti

Il nuovo laboratorio antidoping Fmsi, unico in Italia e riconosciuto dalla Wada, rappresenta un risultato importante nel settore. L’accreditamento olimpico conferma l’efficacia di un lavoro di squadra, capace di raggiungere obiettivi di elevata qualità e affidabilità. Questo investimento rafforza la lotta contro il doping e sottolinea l’impegno del sistema sportivo italiano nel garantire trasparenza e integrità nelle competizioni internazionali.

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - L'accreditamento olimpico del nuovo laboratorio antidoping Fmsi, l'unico in Italia e uno dei trenta al mondo riconosciuti dalla World Anti-Doping Agency (Wada) è "la dimostrazione che il gioco di squadra produce degli effetti straordinari. Abbiamo moltiplicato gli spazi, moltiplicheremo le opportunità, come ha detto giustamente il collega amico Antonio Tajani. Il nostro impegno quotidiano non è soltanto quello di contrastare il doping in quanto tale, ma preservare la salute delle persone, perché quello è l'obiettivo più grande. Questo laboratorio è un contributo straordinario, sono più di 200 i paesi che hanno bisogno di un laboratorio antidoping; cercheremo di renderlo sostenibile anche economicamente oltre che gratificante scientificamente, conquistando la fiducia e cercando di entrare in competizione diretta". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Da immobile in disuso a nuovo laboratorio antidoping. Schillaci e Abodi: “Passo avanti verso Milano Cortina”Un immobile pubblico in disuso nella periferia di Roma è stato riqualificato in un nuovo laboratorio antidoping, segnando un importante passo avanti per le Olimpiadi di Milano Cortina.

