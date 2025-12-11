Da immobile in disuso a nuovo laboratorio antidoping Schillaci e Abodi | Passo avanti verso Milano Cortina

Un immobile pubblico in disuso nella periferia di Roma è stato riqualificato in un nuovo laboratorio antidoping, segnando un importante passo avanti per le Olimpiadi di Milano Cortina. Dopo quattordici mesi di lavori, l’edificio è diventato un centro di eccellenza internazionale, sottolineando l’impegno delle istituzioni nel migliorare le strutture sportive e di controllo antidoping.

(Adnkronos) – Dopo quattordici mesi di lavori un immobile pubblico in disuso nella periferia di Roma è stato trasformato in un’eccellenza internazionale. Il nuovo Laboratorio Antidoping Fmsi di via delle Rupicole diventa un centro all’avanguardia riconosciuto a livello mondiale e un modello di rifunzionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di riqualificazione di un’intera area. Oggi, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

