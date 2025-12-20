Doping sequestrato laboratorio clandestino ad Albissola Savona

Due persone sono finite in carcere e altre sono state sottoposte a obbligo di firma in un'inchiesta su un traffico illecito di farmaci anabolizzanti. L'indagine della Procura di Savona ha anche permesso di sequestrare un garage, adibito a laboratorio clandestino, ad Albissola. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Doping, sequestrato laboratorio clandestino ad Albissola (Savona)

