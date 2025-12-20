Doping sequestrato laboratorio clandestino ad Albissola Savona

Due persone sono finite in carcere e altre sono state sottoposte a obbligo di firma in un'inchiesta su un traffico illecito di farmaci anabolizzanti. L'indagine della Procura di Savona ha anche permesso di sequestrare un garage, adibito a laboratorio clandestino, ad Albissola.

Muscoli a ogni costo, il doping corre sul web mentre un laboratorio clandestino riforniva l’Italia di sostanze vietate - Un traffico strutturato, ramificato e tecnologicamente avanzato, capace di muovere sostanze dopanti di ultima generazione tra l’Asia e l’Italia, sfruttando il web come canale di vendita e una società ... giornalelavoce.it

Striano, scoperto laboratorio clandestino per la lavorazione della carne: una denuncia - Scoperto un laboratorio clandestino per la lavorazione della carne, una denuncia in provincia di Napoli. ilmattino.it

