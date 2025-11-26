L’inchiesta del New York Times sulle condizioni di salute di Trump

Il New York Times, in un’inchiesta mette in discussione l’immagine di vigore che Donald Trump continua a esibire come simbolo della sua leadership. A 79 anni, età mai raggiunta da un presidente al momento dell’elezione, alcuni segnali legati all’invecchiamento risultano più evidenti, anche osservando il progressivo alleggerimento dell’agenda: dagli oltre 1.600 appuntamenti pubblici registrati fino a novembre nel 2017, quest’anno ne compaiono poco più di mille. Orari più brevi, frequenti momenti di stanchezza e informazioni non chiare su una recente risonanza magnetica a Walter Reed contribuiscono a un’immagine più complessa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

