Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il primo ministro olandese Rutte riguardo alla Groenlandia, sospendendo i dazi previsti a febbraio. L'intesa, comunicata tramite un messaggio su Truth, è stata annunciata durante un incontro a margine del Forum di Davos, dove si è discusso anche delle relazioni tra Europa e Stati Uniti. La svolta rappresenta un passo importante nelle trattative internazionali sul territorio groenlandese.

Il Segretario della Nato Mark Rutte ha affermato che il post di Donald Trump su Truth, in cui ha annunciato il raggiungimento di un «quadro» d'intesa sulla Groenlandia, «va dritto al punto». Lo riporta la Cnn. «Il suo post su Truth Social va dritto al punto, e sono pienamente d'accordo», ha detto Rutte ai giornalisti, affermando di aver avuto un «ottimo incontro» con Trump. Incalzato per ulteriori domande, Rutte ha risposto: «Leggete il post su Truth Social». «Vedrete tutto», ha aggiunto Rutte. «Ci saranno altreconversazioni». Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha assicurato a Donald Trump che gli alleati europei «saranno al fianco» degli Stati Uniti in caso di attacco, dopo che il presidente Usa aveva espresso dubbi in merito nel suo intervento a Davos. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Donald Trump ha annunciato su Truth di aver discusso con Rutte di un possibile accordo quadro sulla Groenlandia, sospendendo temporaneamente i dazi previsti a febbraio.

Donald Trump ha annunciato di aver definito con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, un quadro di accordo sulla Groenlandia, evitando l'imposizione dei dazi previsti dal primo febbraio.

