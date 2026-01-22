Domink Paris si prepara alla prova di SuperG sulla storica pista di Kitzbuehel, con condizioni di neve più favorevoli rispetto agli anni passati. L'atleta ha sottolineato che, per ottenere buoni risultati, è necessario rischiare, pur mantenendo attenzione e precisione. La gara sulla Streif, in programma domani alle 11, rappresenta un momento importante per la Coppa del Mondo di sci alpino.

Tutto pronto per il SuperG di domani sulla leggendaria Streif. L’appuntamento per la gara di Kitzbuehel, valida per la Coppa del Mondo, è fissato per domani alle ore 11.30. Dopo la vittoria di Giovanni Franzoni a Wengen, l’Italia si augura di essere nuovamente protagonista su una delle piste più difficili della stagione. Oltre al bresciano, gli occhi saranno puntati anche su Dominik Paris. L’azzurro ritrova la Streif dove in carriera ha vinto quattro volt e, risultando uno dei migliori di sempre sulle nevi austriache. È suo infatti l’ultimo successo italiano a Kitzbuehel, nel lontano 2019. Paris in questa stagione si sta sempre confermando tra i primi 10 in SuperG e domani potrebbe esaltarsi ancora una volta su una delle piste più tecniche. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dominik Paris alla prova Kitzbuehel: “Neve più facile che gli altri anni. Se non rischi, non fai risultato”

Quando partono Dominik Paris e gli azzurri nella prima prova di discesa a Kitzbuehel 2026: orari, n. di pettorale, tvLa prima prova di discesa maschile a Kitzbuehel 2026 è prevista per martedì 20 gennaio alle 11.

Quando partono Dominik Paris e gli azzurri nella seconda prova di discesa a Kitzbuehel 2026: orari, n. di pettorale, tvMercoledì 21 gennaio si svolgerà la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile a Kitzbuehel 2026, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino.

