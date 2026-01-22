Domenica a Scandicci, dalle 10 alle 18, si svolgerà un mercatino solidale organizzato da File in memoria di Tiziana. L'evento sostiene la Fondazione Italiana di Leniterapia, offrendo un’occasione per contribuire al supporto di persone malate e delle loro famiglie attraverso iniziative di solidarietà e raccolta fondi.

Domenica a Scandicci dalle 10 alle 18 il mercatino di Tiziana per sostenere l’attività della Fondazione Italiana di Leniterapia (File) a favore delle persone malate e delle loro famiglie. L’evento è arrivato alla 12ª edizione, ed è ormai una tradizione, organizzato dalla famiglia per sostenere l’associazione. "Tiziana era una donna buona di animo, generosa, sempre disponibile con tutti, solare – dice Salvo Procida – marito della donna scomparsa per un tumore – organizzare questo evento per noi è un modo per non dimenticarla e per sostenere chi l’ha aiutata nella fase finale della vita. Ogni anno al mercatino di Scandicci si respira un’atmosfera magica, come se Tiziana fosse presente insieme a noi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Domenica di mercatino solidale per File in memoria di Tiziana

Scandicci, il mercato solidale per aiutare i malati in ricordo di TizianaA Scandicci, il mercato solidale “Tiziana per File” nasce per onorare la memoria di Tiziana e sostenere iniziative benefiche.

Leggi anche: "Genova con l'Africa" organizza un Mercatino di Natale solidale ad Arenzano

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Domenica di mercatino solidale per File in memoria di Tiziana; Un nuovo weekend in piazza con il mercatino solidale della Croce rossa; Mercato Antiquariato 2026 a Pesaro; Un nuovo anno a tutto vintage: East Market riparte domenica 18 gennaio 2026.

Scandicci, il mercato solidale per aiutare i malati in ricordo di TizianaDomenica 25 gennaio l’evento organizzato da un gruppo di amici della donna scomparsa. L’intero ricavato sarà devoluto a File, che da oltre vent’anni offre gratuitamente servizi di assistenza palliativ ... msn.com

Un nuovo mercatino solidale del riciclo e del riutilizzo a Campo di MarteArezzo, 18 settembre 2025 – Un nuovo mercatino solidale del riciclo e del riutilizzo nei giardini di Campo di Marte. Domenica 21 settembre è in programma la prima edizione di Cuori in bancarella con ... lanazione.it

Apertura iscrizioni al mercatino in programma domenica 19 aprile 2026. Istruzioni e modulistica scaricabili dal sito internet: https://bit.ly/45PLGlo - facebook.com facebook