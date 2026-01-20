Scandicci il mercato solidale per aiutare i malati in ricordo di Tiziana

A Scandicci, il mercato solidale “Tiziana per File” nasce per onorare la memoria di Tiziana e sostenere iniziative benefiche. Organizzato dal marito Salvo Procida e da un gruppo di amici, l’evento invita la comunità a partecipare attraverso acquisti e donazioni, trasformando il ricordo in un gesto di solidarietà concreta. Un’occasione per mantenere vivo il ricordo di Tiziana e supportare chi si trova in difficoltà.

Scandicci, 20 gennaio 2026 – Un mercato per ricordare la generosità di Tiziana e trasformare il ricordo di amici e parenti in un gesto concreto di solidarietà: è il mercato " Tiziana per File", organizzato dal marito Salvo Procida e da un gruppo di amici e sostenitori in memoria della donna, punto di riferimento per la comunità locale, scomparsa alcuni anni fa per una malattia. L'iniziativa sostiene l'attività della Fondazione Italiana di Leniterapia ( File ) a favore delle persone gravemente malate e delle loro famiglie. L'appuntamento, giunto alla dodicesima edizione, si svolgerà domenica 25 gennaio, dalle ore 10 alle 18 in Piazzale della Resistenza a Scandicci.

