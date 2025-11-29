Genova con l' Africa organizza un Mercatino di Natale solidale ad Arenzano

L'associazione genovaconlafrica.org organizza un mercatino di solidarietà ad Arenzano, venerdì 5 dicembre in via Bocca.Il ricavato del mercatino è destinato alla realizzazione di progetti contro la malnutrizione infantile in Sud Sudan. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

