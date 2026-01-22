Djokovic e Keys si rilassano nella giornata senza drammi a Melbourne

Nel quinto giorno degli Australian Open, Novak Djokovic e Madison Keys hanno approfittato di una giornata tranquilla per rilassarsi e recuperare energie. Entrambi si sono dedicati a momenti di pausa, dimostrando un atteggiamento sereno e senza pressioni prima delle prossime sfide nel torneo. Questa giornata di calma permette ai tennisti di prepararsi al meglio, mantenendo un approccio equilibrato e concentrato.

2026-01-22 16:19:00 Giorni caldissimi in redazione! Novak Djokovic e Madison Keys sono stati tra quelli che hanno fatto progressi sereni nel quinto giorno degli Australian Open. Djokovic ha avuto pochi problemi nell’eliminare il qualificato Francesco Maestrelli mentre la campionessa femminile in carica Keys è stata una vincitrice altrettanto enfatica contro la connazionale americana Ashlyn Krueger. È stata una giornata priva di sconvolgimenti e priva di molti drammi. Delle 12 partite di singolare disputate sui tre campi principali, solo una – la sconfitta di Naomi Osaka contro Sorana Cirstea – non è stata completata in due set.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Australian Open 2026: Djokovic senza problemi, avrà Maestrelli. Poche sorprese a MelbourneLa seconda giornata degli Australian Open 2026 si è conclusa con poche sorprese nel torneo maschile.

Novak Djokovic si ferma in allenamento a Melbourne: preoccupazioni sulle condizioni del tennista serboA pochi giorni dall'inizio degli Australian Open 2026, Novak Djokovic ha interrotto un allenamento a Melbourne, sollevando preoccupazioni sulle sue condizioni fisiche.

