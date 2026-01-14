Novak Djokovic si ferma in allenamento a Melbourne | preoccupazioni sulle condizioni del tennista serbo

A pochi giorni dall'inizio degli Australian Open 2026, Novak Djokovic ha interrotto un allenamento a Melbourne, sollevando preoccupazioni sulle sue condizioni fisiche. La pausa inattesa del tennista serbo desta attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, mentre si avvicina il primo grande torneo della stagione. Restano da capire le implicazioni di questa interruzione sul suo stato di forma e sulla partecipazione alla competizione.

A pochi giorni dal via degli Australian Open 2026 (in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio), l'avvicinamento di Novak Djokovic al primo Slam della stagione è tutt'altro che sereno. A 38 anni, il campione serbo continua a sfidare il tempo con una dedizione fuori dal comune, ma questa volta è il fisico a lanciare segnali che non possono essere ignorati. Dopo il ritiro all'ultimo minuto dal torneo di Adelaide, scelta già di per sé prudente e indicativa, l'arrivo a Melbourne ha acceso ulteriori campanelli d'allarme. Le prime sessioni di allenamento hanno mostrato un Djokovic lontano dalla brillantezza atletica che da anni lo contraddistingue.

