Torre dei Conti parte la messa in sicurezza | dissequestrata parte del cantiere dopo il crollo del 3 novembre
Dopo il tragico crollo del 3 novembre scorso che è costato la vita all’operaio Octay Stroici, il destino della Torre dei Conti a Roma è stato al centro di un’importante seduta della commissione PNRR convocata il 24 novembre dal presidente Giovanni Caudo. La prima notizia che sgombra il campo da timori e speculazioni è che il monumento storico non verrà demolito. A chiarire definitivamente la questione è stato il sovrintendente Claudio Parisi Paricce: “La demolizione non è mai stata ipotizzata perché non è prevista dalle norme né dalla necessità”. Secondo il sovrintendente, questo aspetto sarebbe stato enfatizzato dai media ma non apparterrebbe alle procedure effettivamente messe in campo dalle istituzioni competenti. 🔗 Leggi su Cultweb.it
News recenti che potrebbero piacerti
Torre dei Conti, imprese in difficoltà dopo il crollo: parte il lavoro per un piano di tutela condiviso. Di cosa si tratta https://www.lacapitale.it/articolo/torre-dei-conti-imprese-in-difficolt%C3%A0-dopo-il-crollo-parte-il-lavoro-per-un-piano-di-tutela-condiviso - facebook.com Vai su Facebook
?UPDATE [04.11-06:00] #Roma crollo parte della della Torre dei Conti, largo Corrado Ricci #ForiImperiali DECEDUTO NELLA NOTTE L’OPERAIO ESTRATTO DALLE MACERIE La nostra vicinanza alla famiglia. Vai su X
Dissequestrata parte del cantiere della Torre dei Conti: via libera alla messa in sicurezza senza demolizione - Dissequestrata una parte del cantiere della Torre dei Conti di Roma dopo i crolli del 3 novembre. Come scrive fanpage.it
Crollo della Torre dei Conti a Roma, via alla messa in sicurezza dell’area dopo la morte di un operaio - Una parte del cantiere della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali, è stata dissequestrata dopo il crollo del 3 novembre costato la vita a un operaio ... Come scrive affaritaliani.it
Via alla messa in sicurezza della Torre dei Conti - Dissequestro parziale del cantiere che consentirà di mettere al sicuro la torre tre settimane dopo il doppio crollo ... rainews.it scrive