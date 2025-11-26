Torre dei Conti parte la messa in sicurezza | dissequestrata parte del cantiere dopo il crollo del 3 novembre

Dopo il tragico crollo del 3 novembre scorso che è costato la vita all’operaio Octay Stroici, il destino della Torre dei Conti a Roma è stato al centro di un’importante seduta della commissione PNRR convocata il 24 novembre dal presidente Giovanni Caudo. La prima notizia che sgombra il campo da timori e speculazioni è che il monumento storico non verrà demolito. A chiarire definitivamente la questione è stato il sovrintendente Claudio Parisi Paricce: “La demolizione non è mai stata ipotizzata perché non è prevista dalle norme né dalla necessità”. Secondo il sovrintendente, questo aspetto sarebbe stato enfatizzato dai media ma non apparterrebbe alle procedure effettivamente messe in campo dalle istituzioni competenti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

