McKennie Juventus | il cuore non basta in Champions League passo indietro del texano anche se… La pagella del centrocampista

McKennie Juventus, il centrocampista ottiene la sufficienza più bassa contro lo Sporting: il texano non riesce a trasformarsi nel "grimaldello tattico" di Spalletti. Una conferma inaspettata in un ruolo fondamentale, ma una prestazione che non ha convinto pienamente. Weston McKennie, schierato titolare nella delicatissima sfida di Champions League pareggiata 1-1 contro lo Sporting Lisbona, ha lottato per tutti i 90 minuti, ma non è riuscito a replicare la brillante prova offerta a Cremona. La Gazzetta dello Sport gli assegna la sufficienza più risicata. McKennie Juve: la pagella della Gazzetta.

