McKennie Juventus | il cuore non basta in Champions League passo indietro del texano anche se… La pagella del centrocampista

Juventusnews24.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

McKennie Juventus, il centrocampista ottiene la sufficienza più bassa contro lo Sporting: il texano non riesce a trasformarsi nel “grimaldello tattico” di Spalletti. Una conferma inaspettata in un ruolo fondamentale, ma una prestazione che non ha convinto pienamente.  Weston McKennie, schierato titolare nella delicatissima sfida di Champions League pareggiata 1-1 contro lo  Sporting Lisbona, ha lottato per tutti i 90 minuti, ma non è riuscito a replicare la brillante prova offerta a Cremona.  La Gazzetta dello Sport gli assegna la sufficienza più risicata. McKennie Juve: la pagella della Gazzetta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mckennie juventus il cuore non basta in champions league passo indietro del texano anche se8230 la pagella del centrocampista

© Juventusnews24.com - McKennie Juventus: il cuore non basta, in Champions League passo indietro del texano anche se… La pagella del centrocampista

Argomenti simili trattati di recente

Pagelle, Vlahovic decisivo, McKennie sottotono -   La Juventus torna protagonista contro lo Sporting con una prestazione solida e ... Lo riporta tuttojuve.com

McKennie Juventus, anche Spalletti punta sul jolly americano: in quale ruolo verrà impiegato contro la Cremonese. Ultimissimi aggiornamenti - McKennie Juventus, anche Luciano Spalletti punta su di lui contro la Cremonese: in quale ruolo verrà impiegato allo Zini. Da juventusnews24.com

Ultim’ora McKennie, la Juve ha deciso: tifosi senza parole - Sorprendente decisione in casa Juve riguardo il centrocampista americano Weston McKennie. Secondo diregiovani.it

Cerca Video su questo argomento: Mckennie Juventus Cuore Basta