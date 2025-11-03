Manovra 2026 stretta sui permessi 104 | l’INPS controllerà chi assiste davvero i disabili nelle PA

3 nov 2025

La Legge di Bilancio introduce un sistema di verifiche e tracciabilità per evitare abusi sui permessi retribuiti della legge 104, con controlli sanitari e obblighi di comunicazione mensile all’INPS. Una stretta nel segno del rigore e della trasparenza La bozza della Manovra 2026 porta con sé. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

