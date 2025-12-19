Gli attori britannici chiedono maggiori tutele contro l' IA per difendere i diritti dei lavoratori

Gli attori britannici si mobilitano per proteggere i propri diritti nell’era digitale. Un sondaggio di Equity evidenzia la crescente preoccupazione per l'uso dell’IA nel settore, spingendo a richieste di normative chiare e tutela dei lavoratori. La discussione si intensifica, sottolineando l’importanza di accordi che garantiscano un equilibrio tra innovazione e diritti fondamentali.

Un sondaggio promosso dal sindacato Equity ha confermato la richiesta di accordi che prevedano regole specifiche legate all'uso delle nuove tecnologie. Gli attori britannici membri del gruppo Equity hanno espresso la loro intenzione di opporsi alla scansione digitale nel timore che le immagini vengano usate per addestrare l'Intelligenza Artificiale. I 7000 membri del sindacato erano stati invitati a partecipare a un sondaggio e ben il 75% ha espresso la propria opinione. L'esito del sondaggio di Equity Il quesito a cui hanno risposto gli attori del Regno Unito era "Siete preparati a rifiutare la scansione digitale sul set per ottenere delle protezioni adeguate nei confronti dell'IA?". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

