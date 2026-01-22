Alle 18:45 si apre la diretta gol della settima giornata di Europa League con Bologna-Celtic, seguita alle 21:00 da Roma-Stoccarda. Segui aggiornamenti, sintesi e cronaca in tempo reale di tutte le partite della fase a gironi, con le squadre italiane impegnate per mantenere vivo il desiderio di qualificarsi agli ottavi.

Douglas Luiz, nuova avventura in prestito per il centrocampista della Juve? Ci pensa una big della Premier League! Lucca Nottingham Forest, ci siamo: fumata bianca per l’addio al Napoli! Roma, il mercato non si ferma per i giallorossi! Altro colpo in arrivo, questa volta dalla Serie A Roma Milan, allarme per Allegri sulle condizioni di Saelemaekers: si allena a parte! Cosa filtra sul rientro Conferenza stampa Gilardino pre Inter Pisa: «Incontriamo la prima della classe, dobbiamo essere perfetti! Ecco cosa chiederò alla squadra». Poi l’annuncio su Akinsanmiro Torino, emergenza totale verso Como: Masina ko dopo la Coppa d’Africa e ansia Simeone! Champions League, italiane verso i playoff: la top 8 è un miraggio! Le proiezioni dopo il 7° turno Douglas Luiz, nuova avventura in prestito per il centrocampista della Juve? Ci pensa una big della Premier League! Lucca Nottingham Forest, ci siamo: fumata bianca per l’addio al Napoli! Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Europa League: alle 18.45 si inizia con Bologna Celtic!

Bologna-Celtic (Europa League, 22-01-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronosticiIl Bologna si prepara ad affrontare il Celtic giovedì 22 gennaio alle 18:45 al Dall’Ara, nella settima giornata della fase a gironi di Europa League.

Bologna-Celtic (Europa League, 22-01-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronosticiIl Bologna affronta il Celtic giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 18:45 nel match di Europa League al Dall’Ara, settima giornata del girone.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Il calendario delle partite di Europa League; Dove vedere in tv l’Europa League di calcio 2026 oggi: orari 22 gennaio, programma, streaming; Europa League, Roma-Stoccarda: pronostici, migliori quote e scommesse; Sorteggio spareggi eliminazione diretta.

Europa League 2025/26 Diretta Esclusiva Sky e NOW 7a Giornata: Palinsesto e TelecronistiUEFA Europa League su Sky e NOW 7ª giornata con Bologna Celtic e Roma Stoccarda live, dirette esclusive, Diretta Gol, studi Sky Sport e telecronisti ... digital-news.it

Risultati Europa League, classifica/ Diretta gol live score, partite 7^ giornata (oggi 22 gennaio 2026)Risultati Europa League, classifica: arriva la penultima giornata del girone unico a farci compagnia, Bologna e Roma cercano gli ottavi. ilsussidiario.net

Parco archeologico del Colosseo. . ARCHEOSITE | SECONDA GIORNATA In diretta dalla Curia Iulia il convegno internazionale “ArcheoSite. Il presente dell’archeologia. Tutela, gestione e valorizzazione dei siti archeologici tra Europa e Mediterraneo”, organi - facebook.com facebook

Davos, le news in diretta | Trump attacca l’Europa: “Non vi riconosco più” - la Repubblica x.com