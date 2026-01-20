Bologna-Celtic Europa League 22-01-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Il Bologna affronta il Celtic giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 18:45 nel match di Europa League al Dall’Ara, settima giornata del girone. In questa occasione, le formazioni, le quote e i pronostici offrono un quadro completo sulla partita, importante per il cammino europeo della squadra emiliana. Un incontro da seguire con attenzione per capire le possibilità di qualificazione e l’andamento delle due squadre in questa fase della competizione.

Il Bologna torna a concentrarsi sull’Europa League anche per dimenticare il brutto momento in Serie A è giovedì ospita il Celtic al Dall’Ara per la settima partita del girone. Gli emiliani hanno perso solo nel debutto con l’Aston Villa ma da lì in poi hanno ottenuto 11 punti e sono ancora in corsa per un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Bologna-Celtic (Europa League, 22-01-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronosticiIl Bologna si prepara ad affrontare il Celtic giovedì 22 gennaio alle 18:45 al Dall’Ara, nella settima giornata della fase a gironi di Europa League.

