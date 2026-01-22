Dietro la marcia indietro di Trump sui nuovi dazi anche i rischi per il finanziamento del debito Usa Ritorsioni se l’Ue vende i nostri titoli

La recente marcia indietro di Donald Trump sui dazi verso l’Europa evidenzia anche i rischi per il finanziamento del debito statunitense, legati alle possibili ritorsioni europee. La decisione non si limita alle tensioni diplomatiche, ma influisce anche sulla stabilità finanziaria, considerando l’importanza dei titoli Ue nel mercato globale e le conseguenze di eventuali vendite di titoli statunitensi.

La marcia indietro di Donald Trump sui dazi contro i Paesi Ue che avevano annunciato l’invio di soldati in Groenlandia non può essere letta solo come esito delle discutibili trattative diplomatiche condotte in solitaria da Mark Rutte. Sullo sfondo c’è un fattore che la Casa Bianca teme e torna ciclicamente a condizionare le scelte di Washington: la reazione dei mercati finanziari e in particolare l’andamento dei Treasury. In una fase in cui il maxi debito americano è diventato un elemento di vulnerabilità strutturale. Lo stesso presidente Usa l’ha “confessato” giovedì mattina al programma ‘Mornings with Maria’ su Fox Business: collegato con Maria Bartiromo, ha annunciato “forti ritorsioni ” se i Paesi europei dovessero vendere titoli di Stato americani come forma di pressione su Washington. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Groenlandia, Trump fa marcia indietro sui dazi: «Definito un framework con la Nato»Donald Trump ha annunciato la sospensione temporanea dei dazi previsti dal primo febbraio, dopo aver definito un nuovo quadro di collaborazione con la NATO riguardo alla Groenlandia.

