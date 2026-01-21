Groenlandia Trump fa marcia indietro sui dazi | Definito un framework con la Nato

Donald Trump ha annunciato la sospensione temporanea dei dazi previsti dal primo febbraio, dopo aver definito un nuovo quadro di collaborazione con la NATO riguardo alla Groenlandia. La decisione arriva in un contesto di negoziati volti a evitare tensioni commerciali e promuovere un approccio più coordinato tra Stati Uniti e alleati europei sulla questione groenlandese.

Donald Trump fa marcia indietro sui dazi che dovevano entrare in vigore dal primo di febbraio contro i Paesi che si oppongono alle mire americane sulla Groenlandia. Lo ha annunciato in un post su Truth poco dopo il suo discorso al Forum di Davos, pur confermando che l’obiettivo politico sull’isola resta invariato. Trump ha cambiato idea sulle tariffe dopo «un incontro molto proficuo» con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, si legge nel post. «Abbiamo definito la struttura di un futuro accordo relativo alla Groenlandia e, di fatto, all’intera regione artica». Secondo il presidente, l’intesa sarà «estremamente vantaggiosa per gli Stati Uniti d’America e per tutte le nazioni della Nato». 🔗 Leggi su Lettera43.it

“Ci serve la Groenlandia”: Trump accende lo scontro con un paese NATO

Argomenti discussi: Groenlandia, la marcia dei cittadini contro Donald Trump: è la più grande della storia dell'isola; Giù le mani dalla Groenlandia: in migliaia alla manifestazione a Copenaghen contro Trump; Un anno di Trump: l’Occidente non è più lo stesso; Trump a Davos, i grandi della finanza (a partire da Larry Fink) cercano una mediazione sulla Groenlandia.

Trump sfida l'Europa: La Groenlandia? Una piccola richiesta. Vi abbiamo salvato durante la guerraLa Groenlandia, secondo il presidente Donald Trump, serve agli Stati Uniti perché se mai dovesse scoppiare una guerra nucleare, ... iltempo.it

Compriamo la California: la Groenlandia risponde alle minacce di Trump con l’arma dell’ironia e una grande marciaUna dopo l’altra, Trump sforna immagini create con l’AI. Lo scopo? Quello di intimorire e dimostrare chi è il più forte. greenme.it

