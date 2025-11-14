Trump fa marcia indietro | giù i dazi sui prodotti dalla Svizzera

Donald Trump lo ha fatto di nuovo, stavolta con la Svizzera. Dopo l'annuncio dello scorso luglio con cui ha rotto i rapporti commerciali con la presidente della Confederazione Karin Keller Sutter e imposto dazi al 39 per cento, ha fatto retromarcia. A distanza di meno di quattro mesi, il presidente degli Stati Uniti ha deciso di abbassarle le tariffe extra sui prodotti importati dalla Svizzera al 15 per cento. A fare la differenza sembrano essere stati i negoziati delle ultime settimane con il ministro dell'Economia elvetico Guy Parmelin. Ma soprattutto l'ultimo incontro, che Trump ha avuto non con esponenti politici ma con sei grossi nomi dell'imprenditoria svizzera.

