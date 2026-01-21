Diego Costa ha commentato il rapporto con Antonio Conte, sottolineando che l’allenatore spesso si mostra arrabbiato e sembra avere una fiducia eccessiva nelle proprie opinioni. Nonostante la vittoria di una Premier League insieme al Chelsea, i due non hanno mantenuto un rapporto positivo. Queste dichiarazioni offrono uno sguardo sulla dinamica tra giocatore e tecnico durante il periodo trascorso in Inghilterra.

Diego Costa e Conte non hanno avuto un buon rapporto al Chelsea anche se insieme hanno vinto una Premier. Diego Costa è stato oggi protagonista di Obi One Podcast il podcast di Obi Mikel. Si è parlato anche di Conte visto che tra una settimana si giocherà Napoli-Chelsea di Champions League. Alcune frasi dell’ex attaccante su Conte sono state rilanciate su X. «Conte pensa di sapere tutto. Non è bello allenarsi con lui, è sempre arrabbiato, sempre con la faccia triste. Non piaceva a nessuno ed è per questo che non è durato a lungo. Per me, Mourinho è stato l’allenatore che ho apprezzato di più, perché ti dà la vita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Diego Costa: «Conte pensa di sapere tutto. È sempre arrabbiato, non è piacevole allenarsi con lui»

Diego Costa distrugge Conte: “Al Chelsea non piaceva a nessuno, sempre arrabbiato, la faccia triste”Diego Costa torna a commentare il suo rapporto con Antonio Conte, ex allenatore del Chelsea.

“Mi sono arrabbiato con lui”, l’ex Napoli svela tutto: lo scontro dopo lo ScudettoIn questo articolo, un ex calciatore del Napoli rivela dettagli inediti e emozioni intense legate alla sua esperienza, concentrandosi su un episodio particolare che ha segnato il suo rapporto con la squadra e i compagni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Il Roma, Scotto: Mercato, De Laurentiis ha fatto una scelta! Ma poteva dare una mano a Conte; Carmine Esposito: Nel Napoli mancano 5 titolarissimi, togliamoli all’Inter e vediamo...

Diego Costa: «Conte pensa di sapere tutto. È sempre arrabbiato, non è piacevole allenarsi con lui»Si avvicina Napoli-Chelsea e Diego Costa parla al podcast di Obi Mikel: «Conte? Non è bello allenarsi con lui, pensa di sapere tutto» ... ilnapolista.it

Diego Costa distrugge Conte: Al Chelsea non piaceva a nessuno, sempre arrabbiato, la faccia tristeDiego Costa non ha dimenticato il suo 'vecchio nemico' Antonio Conte e sputa ancora veleno sull'attuale allenatore del Napoli: È una persona che ... fanpage.it

Da Caprile nel cuore del Dolomiti, ecco due statue TOTALMENTE scolpite a mano nel pino cembro detto "cirmolo*. La Tigre che chiamiamo Diego costa 750€ mentre David Gnomo costa 200€. Posso spedire ciò che desiderate direttamente a casa vostra con - facebook.com facebook