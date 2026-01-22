Diego Costa duro contro Conte | Non si fida di nessuno Sempre arrabbiato forse perché

Diego Costa critica duramente Antonio Conte, affermando che l’ex tecnico del Chelsea si fida poco degli altri e appare spesso arrabbiato. L’ex attaccante spagnolo, che ha condiviso l’esperienza con Conte al Chelsea, suggerisce che il suo atteggiamento potrebbe derivare da frustrazioni personali. Queste parole offrono uno sguardo diretto sulle dinamiche tra i due, evidenziando tensioni passate e opinioni divergenti nel mondo del calcio.

Diego Costa contro Conte, sfida a mezzo stampa senza esclusione di colpi. L’ex attaccante spagnolo, infatti, ci è andato giù duro con l’allenatore del Napoli. "Credo sia un frustrato. Oppure uno che fa poco sesso - ha detto intervenendo nel podcast di John Obi Mikel -, è una persona che non si fida degli altri". Diego Costa ha poi ricordato un precedente che risaliva ai tempi del Chelsea e che sarebbe anche il motivo di tutto l'astio del giocatore verso l'attuale tecnico del Napoli. "Scelse di non riconfermarmi. Mi disse 'grazie per tutto ma non faccio più affidamento su di te'. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Diego Costa distrugge Conte: “Al Chelsea non piaceva a nessuno, sempre arrabbiato, la faccia triste”Diego Costa torna a commentare il suo rapporto con Antonio Conte, ex allenatore del Chelsea.

Diego Costa: «Conte pensa di sapere tutto. È sempre arrabbiato, non è piacevole allenarsi con lui»Diego Costa ha commentato il rapporto con Antonio Conte, sottolineando che l’allenatore spesso si mostra arrabbiato e sembra avere una fiducia eccessiva nelle proprie opinioni.

