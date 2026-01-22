Le indagini sul delitto di Federica Torzullo continuano a focalizzarsi sui dettagli degli spostamenti e delle presenze nelle ore successive al fatto. Recenti sviluppi suggeriscono la possibilità di un’ombra avvistata in auto dal lato passeggero, un elemento che potrebbe rappresentare una svolta nelle indagini. La ricostruzione dei movimenti e delle testimonianze resta centrale per chiarire i contorni di questo tragico episodio.

Le indagini sul delitto di Federica Torzullo proseguono scavando nei vuoti temporali, nei movimenti e nelle presenze che circondano le ore immediatamente successive all’omicidio. La donna, 41 anni, è stata uccisa con 23 coltellate la mattina del 9 gennaio dal marito Claudio Carlomagno, che ha ammesso il delitto davanti agli inquirenti. Ma, nonostante la confessione, il quadro investigativo resta tutt’altro che chiuso. A emergere, dall’ordinanza firmata dal gip Viviana Petrocelli, sono una serie di passaggi ancora oscuri che potrebbero rivelarsi decisivi. Leggi anche: Femminicidio di Anguillara, ha confessato il marito di Federica Torzullo La confessione e il movente dichiarato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Delitto Federica Torzullo, possibile svolta nelle indagini: “Un’ombra in auto dal lato passeggero”

“Un’ombra nell’auto del marito dal lato del passeggero…”. Federica Torzullo, clamorosa svolta dalle telecamere di sorveglianzaLe immagini delle telecamere di sorveglianza hanno rivelato un’ombra nell’auto del marito dal lato del passeggero, aprendo nuove possibilità nelle indagini sul femminicidio di Anguillara Sabazia.

Federica Torzullo, svolta nelle indagini? «Trovate tracce di sangue in casa del marito». La verità dal sopralluogo col LuminolFederica Torzullo, scomparsa ad Anguillara, potrebbe essere al centro di una svolta nelle indagini.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Federica Torzullo, le bugie di Carlomagno e l'arma del delitto che non si trova. La ricostruzione dei 9 giorni; Federica Torzullo, la premeditazione e il vuoto di 2 ore al ritorno a casa di Claudio Carlomagno. La procura contesta il nuovo reato di femminicidio; Chi l'ha visto?, il femminicidio di Federica Torzullo; Femminicidio Federica Torzullo, marito confessa. La Procura: Zone d’ombra.

Delitto Federica Torzullo, possibile svolta nelle indagini: Un’ombra in auto dal lato passeggeroLe indagini sul delitto di Federica Torzullo proseguono scavando nei vuoti temporali, nei movimenti e nelle presenze che circondano le ore immediatamente ... thesocialpost.it

Federica Torzullo, nuovi elementi su Claudio Carlomagno: emerso chi ha chiamato prima del delittoLa morte di Federica Torzullo scuote Anguillara Sabazia, rivelando la brutale violenza domestica. Indagini in corso per scoprire la verità ... bigodino.it

Claudio Carlomagno, 40 anni, marito di Federica Torzullo, uccisa l’8 gennaio, ha confessato il delitto durante l’interrogatorio di oggi davanti al gip di Civitavecchia, che ha convalidato il fermo. L’uomo ha ammesso di aver litigato con la moglie la sera dell’8 gen - facebook.com facebook

#TG2000 - Delitto #FedericaTorzullo, oggi l’autopsia. Il marito non parla #20gennaio #Femminicidio #cronaca #anguillara #News #TV2000 @tg2000it x.com