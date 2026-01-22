Ddl Violenza donne da Bongiorno testo riformulato | al centro principio del ‘dissenso’

La presidente della commissione giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, ha presentato una proposta di riformulazione del ddl contro la violenza sulle donne, originariamente approvato dalla Camera con l’obiettivo di rafforzare il principio del ‘libero consenso’. La modifica mira a ridefinire alcuni aspetti normativi, mantenendo l’attenzione sulla tutela delle vittime e sulla prevenzione della violenza di genere.

La presidente della commissione giustizia del Senato Giulia Bongiorno ha presento una proposta di riformulazione del testo del ddl contro la violenza sulle donne che la Camera aveva approvato come incentrato sul principio del ‘libero consenso’. Al centro del nuovo testo c’è di fatto il principio del ‘dissenso’ nei confronti dell’atto sessuale. In particolare nel provvedimento visionato da LaPresse si legge: “La volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Ddl stupro, Bongiorno proporrà un altro testo che preveda il concetto di “consenso riconoscibile”Dopo la sospensione del ddl stupro da parte della Lega, la relatrice Giulia Bongiorno ha annunciato l’intenzione di proporre modifiche, tra cui l’introduzione del concetto di “consenso riconoscibile”.

Violenza sessuale, Bongiorno: “Presto nuovo testo sul consenso. Deve essere riconoscibile”Giulia Bongiorno annuncia l’introduzione di un nuovo testo in commissione Giustizia del Senato, volto a rendere il concetto di consenso più chiaro e riconoscibile nella definizione di violenza sessuale.

