Ddl stupro Bongiorno proporrà un altro testo che preveda il concetto di consenso riconoscibile

Dopo la sospensione del ddl stupro da parte della Lega, la relatrice Giulia Bongiorno ha annunciato l’intenzione di proporre modifiche, tra cui l’introduzione del concetto di “consenso riconoscibile”. L’obiettivo è chiarire le condizioni in cui si configura il consenso, offrendo una definizione più precisa e condivisibile. La discussione proseguirà con l’intento di trovare un equilibrio tra tutela delle vittime e garanzie per gli imputati.

Dopo che il Carroccio ha fermato il ddl stupro, la relatrice leghista Giulia Bongiorno annuncia che intende presentare alcune modifiche al provvedimento. Interpellata dalle agenzie Ansa e Adnkronos, ha fatto sapere di voler proporre un testo che preveda " il consenso riconoscibile ", ovvero che sia esplicitata la disponibilità di avere un rapporto e che sia riconoscibile in qualche modo e in base al contesto. In assenza di questo scatta il reato. Il provvedimento bocciato parlava invece di "consenso attuale e informato". "Il testo", ha detto Bongiorno, "andrà in aula il 10 febbraio e spero di trovare la condivisione degli altri gruppi".

