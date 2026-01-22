Davos l' incontro di Trump con Zelensky

Il presidente ucraino Zelensky si trova a Davos, in Svizzera, per partecipare a un incontro con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L'appuntamento rappresenta un momento importante per approfondire le relazioni diplomatiche e discutere questioni di interesse comune tra i due paesi. La visita si inserisce nel contesto delle attività del forum economico di Davos, che riunisce leader internazionali e rappresentanti di vari settori.

11.23 Il presidente ucraino Zelensky è arrivato in Svizzera, dove incontra il presidente degli Stati Uniti Trump. Il suo intervento al Forum sull'economia mondiale è previsto alle 14.30. Lo ha riferito il portavoce del presidente ucraino Nikiforov, ripreso dai media ucraini.Il presidente partecipa anche a una sessione del panel del "Consiglio consultivo internazionale per la ripresa dell'Ucraina". Nell'ambito dell'evento,Zelensky,vede rappresentanti delle aziende energitiche.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Davos, incontro di Trump con ZelenskyIl presidente ucraino Zelensky si trova in Svizzera, dove ha incontrato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Trump accetta l’incontro con Zelensky a Davos: “Siamo vicini all’intesa, se non cedono sono stupidi”Durante il Forum di Davos, Donald Trump ha annunciato di aver accettato un incontro con il presidente ucraino Zelensky, sottolineando la possibilità di raggiungere un accordo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Trump vs Macron: Europe Doesn’t Understand the Power Dynamic

Argomenti discussi: Davos, Macron a Trump: 'No a dazi contro sovranità territoriale'; I leader mondiali si riuniscono a Davos per il World economic forum; La via stretta di Merz con Trump. Oggi l’incontro a Davos. Una proposta di intesa; Trump a Davos, sul tavolo la Groenlandia e le tensioni con l'Ue.

Davos, oggi l’incontro Trump-Zelensky. Media: «Accordo con Usa rispetterà sovranità della Groenalndia»Svolta sulla Groenlandia a Davos: dopo aver escluso per la prima volta l'uso della forza, Trump ha annunciato un accordo quadro con la Nato sull'isola e la cancellazione dei ... ilmessaggero.it

Discorso di Trump a Davos 2026: dalle critiche all’Europa alle sfide globali tra Groenlandia, Ucraina e NATOAl World Economic Forum di Davos 2026, Donald Trump ha catturato l’attenzione con un discorso incisivo: tra critiche all’Europa, la difesa della crescita americana e le tensioni sulla Groenlandia, la ... tag24.it

Zelensky è a #Davos dove incontrerà Trump e parteciperà al Consiglio consultivo internazionale per la ripresa dell' #Ucraina. A Mosca, in serata, l'incontro di Putin con gli inviati USA Witkoff e Kushner. Cremlino: è il momento che Kiev si assuma le proprie re x.com

Zelensky arrivato a Davos, l'incontro con Trump alle 13. Witkoff: 'I colloqui tra Ucraina-Russia ridotti a una sola questione'. Il Cremlino non commenta #ANSA facebook