Durante il Forum di Davos, Donald Trump ha annunciato di aver accettato un incontro con il presidente ucraino Zelensky, sottolineando la possibilità di raggiungere un accordo. La dichiarazione ha evidenziato la sua posizione, aggiungendo che, se le parti non cederanno, potrebbero perdere opportunità importanti. L’evento ha attirato l’attenzione per il suo tono diretto e le dinamiche che si sono dipanate tra i protagonisti.

Un siparietto piuttosto particolare quello che è andato in scena oggi a margine del Forum economico mondiale di Davos, in Svizzera. A creare un certo scalpore è stato l’annuncio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il quale ha sostenuto che nella giornata di oggi avrebbe incontrato il suo omonimo ucraino, Volodymyr Zelensky. Un fuori programma di una certa importanza che però ha trovato del tutto impreparato l’entourage di Kiev. Zelensky, infatti, si trova ancora nella capitale del Paese invaso dalla Russia e non arriverà in Svizzera prima di domani. A fare chiarezza, quindi, è stata una dichiarazione del consigliere del leader di Kiev, Dmytro Lytvyn, il quale ha sostenuto che “il presidente è a Kiev e non a Davos“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Trump accetta l’incontro con Zelensky a Davos: “Siamo vicini all’intesa, se non cedono sono stupidi”

Donald Trump dà degli "stupidi" a Putin e Zelensky a Davos, poi l'errore sull'incontro col presidente ucraino

Ucraina, Trump dopo l'incontro con Zelensky: "Siamo molto vicini alla soluzione"

