Davos incontro di Trump con Zelensky

Il presidente ucraino Zelensky si trova in Svizzera, dove ha incontrato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L'incontro si inserisce in un contesto di dialogo internazionale volto a discutere questioni di sicurezza e cooperazione tra i Paesi coinvolti. La visita rappresenta un momento di approfondimento delle relazioni diplomatiche e di confronto su temi di interesse comune.

11.23 Il presidente ucraino Zelensky è arrivato in Svizzera, dove incontra il presidente degli Stati Uniti Trump. Il suo intervento al Forum sull'economia mondiale è previsto alle 14.30. Lo ha riferito il portavoce del presidente ucraino Nikiforov, ripreso dai media ucraini.Il presidente partecipa anche a una sessione del panel del "Consiglio consultivo internazionale per la ripresa dell'Ucraina". Nell'ambito dell'evento,Zelensky,vede rappresentanti delle aziende energitiche.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Trump accetta l’incontro con Zelensky a Davos: “Siamo vicini all’intesa, se non cedono sono stupidi”Durante il Forum di Davos, Donald Trump ha annunciato di aver accettato un incontro con il presidente ucraino Zelensky, sottolineando la possibilità di raggiungere un accordo.

Zelensky-Trump, oggi è il giorno dell’incontro a DavosOggi a Davos si svolge l'incontro tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump, previsto alle 13.

From Washington: Trump accuses Zelenskyy of prolonging the war amid U.S. scandal

