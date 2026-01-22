Danimarca | Pronti al dialogo ma nel rispetto dell' integrità territoriale

Dal Forum economico mondiale di Davos emergono segnali contrastanti sui principali dossier geopolitici. L’inviato speciale Usa Steve Witkoff ha evidenziato “progressi significativi” nei colloqui tra Russia e Ucraina, manifestando fiducia nella possibilità di risolvere il conflitto. La posizione della Danimarca rimane chiara: si è pronti al dialogo, purché venga rispettata l’integrità territoriale delle nazioni coinvolte.

