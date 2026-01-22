Dall' Europa due segnali negativi per la Russia

Recenti sviluppi in Europa rappresentano segnali di preoccupazione per la Russia. Per approfondire le implicazioni di questi eventi, puoi leggere la versione completa senza paywall iscrivendoti gratuitamente alla newsletter

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! La marina francese, con la collaborazione di diversi altri paesi europei, ha abbordato nel Mediterraneo una nave della flotta ombra che trasporta petrolio e altri beni da e verso la Russia violando l’embargo. Il presidente francese ha dato la massima pubblicità all’operazione, per far capire che non verranno più tollerati i trasporti in contrasto con il divieto europeo e che, più in generale, è cambiata la linea comune verso la Russia. Le parole di Macron arrivano poco dopo che l’Ue e i paesi europei della Nato hanno ritrovato un modo per collaborare e convivere con gli americani e con le improvvisazioni trumpiane. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Argomenti discussi: Segnali di risveglio dall’Europa; Da Parlamento e Commissione due schiaffi a Trump. Forse una nuova visione europea (con l'aiuto di Draghi e Letta) si fa strada; I dazi e la Groenladia: la nuova mission di Meloni tra Trump e Ue; Zelensky: nuovi colloqui negli Usa, forse firma a Davos. Mosca: recepiti segnali europei sul dialogo - Jet italiani hanno intercettato aereo russo sul Mar Baltico.

